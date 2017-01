సాక్షి మహారాజ్ కు ఈసీ షోకాజ్ నోటీసులు

వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన బీజేపీ ఎంపీ సాక్షి మహారాజ్ కు ఎలక్షన్ కమిషన్ షోకాజ్ నోటీసులు జారీచేసింది.

English summary

The Election Commission has issued show cause notice to BJP MP Sakshi Maharaj for his remarks that those who talk of four wives and 40 children are responsible for population problem, saying prima facie he has violated the model code of conduct.