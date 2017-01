'సైకిల్ ' పై సవారీ చేసేదేవరో, బలాన్ని నిరూపించుకోవాంటూ 'ఈసీ' నోటీసులు

సమాజ్ వాదీ పార్టీ ఎన్నికల గుర్తు కోసం తండ్రీ , తనయులకు ఎన్నికల కమీషన్ నోటీసును పంపింది. ఈ నోటీసుల ఆధారంగా ఈ నెల 9వ, తేదిలోపుగా తమ బలాన్ని నిరూపించే ఆధారాలను తమకు సమర్పించాలని ఎన్నికల కమీషన్ కోరింది.

English summary

the election commisssion issued a notice to sp chief mulayam singh, and his son up cm akhilesh yadav, directing them to submitt affidavits with proofs of the numbers of members who support them by january 9