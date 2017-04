తమిళనాడు డీల్ క్లోజ్: పన్నీర్ సెల్వం సీఎం: ఢిల్లీకి ఎడప్పాడి పళనిసామి !

అన్నాడీఎంకే పార్టీలోని రెండు వర్గాలు విలీనంలో భాగంగా జరిగిన చర్చల్లో పన్నీర్ సెల్వం ను మళ్లీ ముఖ్యమంత్రిని చెయ్యాలని, ఎడప్పాడి పళనిసామిని పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమించాలని ఇరు వర్గాలు నిర్ణయించాయ

English summary

The two rival factions in the party are said to have agreed upon a deal to reinstate rebel leader O Panneerselvam as the chief minister while current CM E K Palaniswami will take charge as the organisation’s general secretary in place of the jailed V K Sasikala. Edappadi Palanisamy is going to attend Niti Aayog convention in Delhi tomorrow.