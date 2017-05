దారుణం: భర్త ముందే భార్యపై ఎనిమిదిమంది గ్యాంగ్ రేప్

భర్తను కట్టేసి ఎనిమిదిమంది వ్యక్తులు కదిలే వాహనంలో భార్య.పై గ్యాంగ్ రేప్ కు పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకొంది. ఈ ఘటనలో పాల్గొన్న నిందితులను గుర్తించేందుకుగాను పోలీసులు

English summary

Eight men allegedly raped a woman in a vehicle after tying up her husband in Uttar Pradesh’s Jalaun district. The incident took place on May 4 when the couple was coming back from Jaipur where they work as artisans, the police told.