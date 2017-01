సొంత కుటుంబాన్నే.. 10మందిని కిరాతకంగా హతమార్చి..

బ్యాటరీల షాపులో పనిచేసే జమాలుద్దీన్ అనే వ్యక్తి తన కుటుంబానికే చెందిన 10మందిని అత్యంత కిరాతకంగా హతమార్చాడు.

English summary

At least 11 members of a family were found dead at their residence in Amethi in Uttar Pradesh on Wednesday