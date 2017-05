స్వఛ్చభారత్ దిశగా మోడీ అడుగులు, మూడేళ్ళలో 4 కోట్ల మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం

బహిరంగ మల విసర్జన రహిత దేశంగా చేయాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ పూనుకొన్నారు.ఈ మేరకు 2014 అక్టోబర్ రెండవ తేదిన స్వచ్ఛభారత్ మిషన్ ను మోడీ ప్రారంభించారు

English summary

A key pillar of the Prime Minister's Swachh Bharat programme is providing each household access to toilet and eliminating open defecation. In his first Independence Day address to the nation, he had shared his resolve of achieving a 'Clean India' by 2019, the 150th birth anniversary year of Mahatma Gandhi.