ఇదీ ఓ ఇంజినీరింగ్ అద్భుతం: దీని ముందు ఈఫిల్ టవర్ దిగదుడుపే

జమ్ముకశ్మీర్ రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలను కలపడంతోపాటు ఏడేళ్ల క్రితం మన్మోహన్ సింగ్ హయాంలో చేపట్టిన రైల్వే కనెక్టివిటీ పథకం ‘భారీ వంతెన' మరో రెండేళ్లలో పూర్తి కానున్నది.

English summary

In Jammu and Kashmir transportation facilities are poor especially in the far-flung mountainous terrains. The Government of India recognized the transport problems of the state so construction of a national railway project that will connect J&K with the rest of country was therefore proposed.