వివాహేతర సంబంధాలు నా బలహీనత ప్రశ్నించొద్దు, మాజీ ఎంఏల్ఏ ఇంటి ఎదుట భార్య ధర్నా

ఆయన ఓ పార్టీ నాయకుడు మాజీ ఎంఏల్ఏ , అయితే వివాహేతర సంబంధాలు కొనసాగించడం తన బలహీనత అని, ఈ విషయాలలపై తనను ప్రశ్నించకూడదని ఆయన తనభార్యను ఆదేశించాడు. ఇదే విషయమై ఆయనను ప్రశ్నిస్తే ఆమెను కొట్టి బయటకు పంపాడ

English summary

former bjp mla mudigere consituency, kumaraswamy has been accused of assaulting his wife after she questioned him about his allged illicit affairs, following the incident his wife sat on dharna in front of his house. kumaraswamy alleged that savita is harassing him and balckmailing him over a property issue.