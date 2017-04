‘ఉదయ్ అనలిస్ట్ మీట్ 2017’ నుంచి ఖచ్ఛితమైన ప్రజంటేషన్స్

అందరికి 24 గంటల విద్యుత్ పంపిణీ పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, ఈ పథకానికి నిధులు ఎలా అందుతున్నాయో వివరించారు ఓ కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారి.

English summary

According to Dr. AK Verma, IFS Joint Secretary, Ministry of Power, Government of India.. Power sector is likely to attract around $ 1 trillion in investments by 2030 across segments such as coal - based and renewable power.