శశికళ సహా షాకిచ్చేలా, పన్నీరుసెల్వమే 'కీ'!: బీజేపీ స్టన్నింగ్ ప్లాన్

తమిళనాడులో అన్నాడీఎంకే రాజకీయం సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్‌ను తలపిస్తోంది. జయలలిత మృతి తర్వాత అన్నాడీఎంకే పార్టీ రెండు ముక్కలయింది. ఆ తర్వాత మూడు, నాలుగు.. ఇలా గ్రూపులుగా విడిపోతున్నాయి.

English summary

Delhi sources said that Ex Chief Minister O Panneerselvam will join to BJP. BJP also to announce O Panneerselvam as CM Candidate of TamilNadu. According to party sources, BJP will aim big in 2019 with a target to win 15 of the 39 parliamentary seats that will be up for grabs from the state.