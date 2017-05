తమిళనాట సంచలనం: రాష్ట్ర సచివాలయంలో వెంకయ్య సమీక్షలు

కేంద్రమంత్రి వెంకయ్యనాయుడు తమిళనాడు సచివాలయంలో సమీక్షా సమావేశాలు నిర్వహించడం ఇప్పుడు ఆ రాష్ట్రంలో సంచలనంగా మారింది. ఈ పరిణామం నేపథ్యంలో రాష్ట్ర పాలనలో కేంద్రమంత్రులు జోక్యం చేసుకుంటున్నారంటూ పలువురు అ

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 10:48 [IST]

English summary

A review of flagship schemes of the Centre in Tamil Nadu, undertaken by Union Minister M. Venkaiah Naidu along with Chief Minister Edappadi K. Palaniswami at the State Secretariat here on Sunday, triggered a debate on whether the BJP government at the Centre was seeking to assert itself as a ‘big brother’ in the absence of a strong regional leader.