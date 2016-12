ఆసక్తికరం: శశికళ వ్యూహంలో రెండో ఆలోచన, తెరపైకి పన్నీరు వెనుక..

ఈ నెల 29వ తేదీన అన్నాడీఎంకే పార్టీ పగ్గాలు శశికళ చేపట్టవచ్చునని జోరుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే ఈ విషయమై ఆమె ఏమీ స్పందించడం లేదు.

Story first published: Monday, December 26, 2016, 18:13 [IST]

English summary

All eyes on AIADMK's general council meet by December end.