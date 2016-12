ట్విస్ట్: నామినేషన్ వేయని శశికళ, సీఎం పదవిపై ఆచితూచి, దాడి ఘటనపై ఇలా...

అన్నాడీఎంకే చీఫ్ పోస్ట్ పైన కొత్త ట్విస్ట్. జయలలిత మృతి నేపథ్యంలో పార్టీ పగ్గాలు చేపట్టబోయేది ఎవరో గురువారం నాడు తేలిపోనుంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

ADMK’s Next general secretary will be selected in general body meeting held tomorrow said ADMK’s Spokesperson Ponnaiyan.