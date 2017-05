మాజీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఫోటోలను మార్ఫింగ్ చేసి.. ఓ 21సంవత్సరాల యువకుడు బ్లాక్ మెయిలింగ్ కు పాల్పడ్డాడు. అప్పటికే యువతి వద్ద నుంచి రూ.8లక్షల వరకు కాజేసిన అతగాడు.. మరిన్ని డబ్బులు కావాలంటూ వేధించడంతో

English summary

The Chennai police on Thursday arrested a 21-year-old youth for allegedly extorting valuables and cash to the tune of Rs 8 lakh from his ex-girl friend studying in an engineering college by threatening to upload her morphed obscene pictures on the internet and other social media platforms.