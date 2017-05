ఆ ఎంపీ నాపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు, సీడీ కూడ ఉంది: మహిళ ఆరోపణ

గుజరాత్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ ఎంపిని బ్లాక్ మెయిల్ చేసినట్టు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మహిళ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.ఆ ఎంపి తనపై పలుమార్లు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడని ఆమె ప్రకటించారు.

English summary

A BJP MP in Gujarat facing charges of rape from a woman lawyer, has filed a complaint with the police claiming to have been drugged and filmed in an objectionable manner by a woman who, he said, is now demanding Rs 5 crore from him.