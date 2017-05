కొడుకు వ్యాధి నయం చేస్తానని.. తల్లిని నగ్నంగా మార్చి!: ఏడుసార్లు అత్యాచారం..

ఆపై తనతో శారీరకంగా కలిస్తే.. దోషం పోతుందని నమ్మబలికాడు. అమాయకురాలైన మహిళ.. ఇదంతా నిజమేననుకుని సదరు మహిళ అతనికి సహకరించింది.

English summary

A fake baba was raped a married woman on the name of curing the health. The incident happened in Bengaluru city