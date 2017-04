జయలలిత ఎస్టేట్ లో హత్య: శశికళ ఫ్మామిలీకి మరో చిక్కు ! ఎందుకు నిలిపేశారు ?

జయలలిత కొడనాడు ఎస్టేట్ లోని ప్రవేశ ద్వారం దగ్గర ఉన్న సీసీ కెమెరాల నిర్వహణ కొంత కాలం నుంచి నిలిపివేశారని పోలీసుల విచారణలో వెలుగు చూసింది. శశికళకు అత్యంత సన్నిహితులైన వ్యక్తులు ఆ ఎస్టేట్ బంగ్లా నిర్వహణ

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Kodanadu estate: Fake number plate and hand gloves were found at dustbin in Kothagiri.