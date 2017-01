ఫేక్ కరెన్సీ: లక్షల్లో బయటపడింది.. ఎక్కడినుంచి ఇదంతా?

ఢిల్లీలో నకిలీ నోట్లను ముద్రిస్తున్న ఓ ముఠాను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

English summary

In a shocking move, Delhi Police on Monday arrested two persons for printing fake new Rs 500 and Rs 2000 currency notes through computers.