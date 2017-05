శశికళకు భారీ దెబ్బ: జైల్లోనే వీడియో కాన్ఫరెన్స్ విచారణ: 20 ఏళ్ల కేసులో!

బెంగళూరు పరప్పన అగ్రహార సెంట్రల్ జైల్లో ఉన్న శశికళను విచారించడానికి చెన్నైలోని ఎగ్మూరు ప్రత్యేక కోర్టు ఈడీ అధికారులకు అనుమతి ఇచ్చింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Foreign Exchange Regulation case: Sasikala can be inquired through Video conferencing, orders Chennai Egmore court.