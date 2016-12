జయలలితతో పోలికా, కరుణానిధితో సై: శశికళ ఎఫెక్ట్.. పార్టీ వీడిన ఫిల్మ్ స్టార్

అన్నాడీఎంకేలో ప్రస్తుత పరిణామాలు బాగా లేవని, తాను పార్టీకి రాజీనామా చేస్తున్నానని ప్రముఖ నటుడు, పార్టీ సీనియర్ నేత ఆనంద్ రాజ్ అన్నారు.

English summary

Senior party leader and filmstar Anandraj quit the party in an apparent fallout with the close aide of late Chief Minister J Jayalalithaa.