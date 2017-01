కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త :మార్చి నుండి 7వ, పే కమీషన్ డిఎ ..?

కేంద్రప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 7వ,వేతన సంఘం సిఫారసుల కింద ఇచ్చే కరువు భత్యాన్ని ఈ ఏడాది మార్చి నుండి పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు ఆర్థికశాఖాధికారులు చెబుతున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

the struggle of central government employees unions seeking better allowances under 7th Pay commission may be bearing fruit soon.