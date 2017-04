శశికళ ఔట్, ఆర్థిక శాఖ: పన్నీరు డిమాండ్లు, సంక్షోభంలో సీఎం పళని

దినకరన్‌పై ఢిల్లీలో కేసు నేపథ్యంలో అన్నాడీఎంకేలోని రెండు వర్గాల్లో అనూహ్య పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఇరువర్గాలు కలిసే అవకాశాలున్నాయని అంటున్నారు. శశికళ జైలుకు వెళ్లడం, రెండాకుల గుర్తు కోసం ఈసీకి

English summary

The late night meeting at Tamil Nadu minister Tangamani's residence marked the beginning of uniting the AIADMK. While a committee has been formed to hold talks with the O Panneerselvam faction, talks at various levels have been taking place for weeks now. Panneerselvam who reacted to the formation of the committee said that he was ready for talks if approached.