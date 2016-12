షాక్: మహిళకు హెచ్ఐవీ రక్తం ఎక్కించి ? 14 మంది పై కేసు

అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రిలో చేరిన మహిళకు నిర్లక్షంగా హెచ్ఐవీ సోకిన రక్తం ఎక్కించి ఆమె జీవితంతో చెలగాటం ఆడిన 14 మంది ఆసుపత్రి సిబ్బంది.

English summary

Bengaluru police filed FIR against 14 staff members of a reputed hospital in the city for allegedly infecting a woman with HIV. Private hospital staff including Chief Administrative officer was booked following a court directive. All 14 members have been booked under IPC sections 120 B, 320, 324, 336 and 338.