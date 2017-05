ప్రపంచ ప్రసిద్ది చెందిన మైసూరు ప్యాలెస్ లో అగ్నిప్రమాదం: ఎస్ బీఐ బ్యాంకు !

ప్రపంచ ప్రసిద్ది చెందిన మైసూరు ప్యాలెస్ ప్రవేశద్వారంలో శుక్రవారం ఉదయం ఆకస్మికంగా మంటలు వ్యాపించాయి. మైసూరు అంబావిలాస ప్యాలెస్ ప్రవేశ్వద్వారం దగ్గర ఉన టిక్కెట్ కౌంటర్ సమీపంలోని ఎస్ బీఐ బ్యాంక్ ఏటీఎం కే

English summary

Mysuru: Fire took place in ticket counter of world famous Mysuru palace creates tension among the people and palace administration.