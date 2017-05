ఇక మహారాష్ట్ర రోడ్లపై ఎలక్ట్రానిక్ టాక్సీలు, వాటి ప్రత్యేకత ఇదీ...

మహారాష్ట్రలోని నాగ్‌పూర్ నగరంలోకి కాలుష్య రహిత వాహనాలు రాబోతున్నాయి. కేవలం విద్యుత్ సాయంతో వీటిని నడుపుతారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

These taxis are expected to help tackle pollution in Maharashtra and reduce India’s dependence on energy imports. Fancy taking a ride around Nagpur in an electric taxi sometime soon? As many as 200 of these taxis the first of their kind in the country will hit the city’s streets on May 26.