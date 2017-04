ఫ్లిప్ కార్ట్ సీఈవో ఛాన్స్ కొట్టేసిన లక్కీ గర్ల్!

దేశీయ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్ కార్ట్ కు ఒక్కరోజు సీఈవోగా వ్యవహరించే అవకాశాన్ని పద్మిని పగడాల దక్కించుకున్నారు. ఆ ఒక్కరోజు సీఈవో నిర్వహించబోయే అన్ని కీలక మీటింగ్ లను ఆమే నిర్వహిస్తారని ఫ్లిప్ కార్ట్

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 20:49 [IST]

In an initiative to inspire its staff, Flipkart has made a regular employee the CEO of the company for a day. Kalyan Krishnamurthy, the Chief Executive Officer of Flipkart, gave his job for a day to Padmini Pagadala who works as a designer in the online marketplace. Flipkart had organised a competition for its employees across the country to become the CEO of the company for a day as part of its celebrations to mark its 10th anniversary. Padmini Pagadala who has worked with Flipkart for close to four years emerged as the winner.