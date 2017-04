బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్‌కు ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ముంబై నుంచి వచ్చిన విమానంలోంచి దిగిన నితీష్ వీఐపీలు, వృద్ధుల కోసం కేటాయించిన బ్యాటరీ కారులోకి ఎక్కబోతుండగా... ఓ ప్రయాణికు

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 15:01 [IST]

English summary

VIP culture seems to have raised heckles at the Delhi airport as Bihar chief minister Nitish Kumar faced an angry passenger while he was trying to avail buggy service meant for VIPs and elderly at Terminal 3. As Kumar sat in the cart after arriving from Mumbai, another passenger came and sat in the front seat and started shouting ‘No VIP culture’.