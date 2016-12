రూ.40లక్షల చిల్లర నోట్లను.. వారి మీద ఎగజల్లారు (వీడియో)

సంగీత కార్యక్రమం మొదలవగానే.. పెళ్లికి వచ్చిన బంధుమిత్రులు తమవద్ద ఉన్న రూ.10,రూ.20నోట్లను సంగీతకారులపై ఎగజల్లడం మొదలుపెట్టారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

At a time when the entire nation is reeling under cash crunch following demonetisation of currency notes, Gujarati folk singers were showered with about Rs 40 lakhs, in 10 and 20 rupee notes, during a musical event in state's Navsari (near Surat) district.