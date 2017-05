దక్షిణ గోవాలో పుట్ ఒవర్ బ్రిడ్జి కూలిన ఘటనలో 50 మంది నదిలో పడి గల్లంతయ్యారు.అయితే ఈ ఘటనలో 12 మందిని సురక్షితంగా రక్షించారు సహయకసిబ్బంది. నదిలో గల్లంతైన వారి కోసం సహాయకచర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.

English summary

Footover bridge collapsed in south Goa on Thursday .50 members fell down in river, 12 members rescued.