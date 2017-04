చిన్నమ్మ కథ అడ్డం తిరిగింది!: పార్టీ చీఫ్ ఇప్పటికీ శశికళనే.. కానీ?

సోమవారం అర్ధరాత్రి నుంచి మంగళవారం రాత్రి వరకు అన్నాడీఎంకేలోని ఇరువర్గాలలో అనేక పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఇరవై నాలుగు గంటల ఉత్కంఠ అనంతరం శశికళ, దినకరన్‌లపై వేటు వేశారు.

English summary

Sasikala will continue to lead the party on paper, since the Election Commission is examining the legality of her appointment. An expulsion will be possible only after the Commission comes to a decision, sources said.