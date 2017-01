స్కానింగ్ కష్టాలు: చీరెలు, మంగళసూత్రాలుంటే స్కానర్లు పనిచేయడం లేదు

చీరెలు, మంగళసూత్రాలు ఉంటే ఎయిర్ పోర్ట్ లో కష్టమే అని అధికారులు చెబుతున్నారు. బాడీ స్కానింగ్ పరికరాలు చీరెలు, మంగళసూత్రం ఉంటే సక్రమంగా పనిచేయడం లేదని అధికారులు చెబుతున్నారు.

English summary

for security reasons latest body scanners will establish in airports, scanner are not identify saries and mangalasutra,