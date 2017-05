రాష్ట్ర‌ప‌తి రేసులో ప్ర‌తిప‌క్షాల అభ్య‌ర్థిగా మ‌హాత్మా గాంధీ మ‌న‌వ‌డు గోపాల‌కృష్ణ గాంధీ పేరు తెర‌పైకి వ‌చ్చింది. కాంగ్రెస్ అధ్య‌క్షురాలు సోనియా గాంధీ, సీపీఎం ప్ర‌ధాన కార్య‌ద‌ర్శి సీతారాం ఏచూరి ఇప్ప‌ట

English summary

Mahatma Gandhi’s grandson and former governor of West Bengal Gopal Krishna Gandhi may emerge as the opposition’s candidate in the upcoming presidential election that will be held in July. Gandhi’s name has come up in internal discussions of opposition parties and according to a news report, preliminary discussions with him have also taken place. In a rare show of unity, arch rivals CPI(M) and Trinamool Congress, which has more than 64,000 votes, are also backing Gandhi’s candidature.