ఎంజీఆర్ మేనల్లుడి హత్య:తీర్పు, తప్పించుకున్న ఎంజీఆర్ దత్తపుత్రిక

అన్నాడీఎంకే పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ఎంజీఆర్ మేనల్లుడు విజయన్ హత్య కేసులో ప్రధాన ముద్దాయిగా ఉన్న ఎంజీఆర్ దత్తపుత్రిక భాను నిర్దోషి అంటూ, మిగిలిన నిందితులకు యావజ్జీవ శిక్ష విదిస్తున్నామని కోర్టు

Story first published: Monday, April 24, 2017, 15:42 [IST]

English summary

Eight years after AIADMK founder and former Chief Minister M G Ramachandran's foster son-in-law Vijayan was murdered Chennai.