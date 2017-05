తమిళనాడులో త్వరలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు: అందుకే పన్నీర్ ఇలా, బీజేపీ లీక్ చేసిందా ?

తమిళనాడులో త్వరలో శాసన సభ ఎన్నికలు జరుగుతాయని, కార్యకర్తలు అందరూ సిద్దంగా ఉండాలని ఆ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి పన్నీర్ సెల్వం బాంబుపేల్చారు. కాంచీపురంలో ఆయన కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు.

English summary

Tamil Nadu former Chief Minister Panneerselvam has forecast early election to Tamil Nadu assembly.