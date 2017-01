కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన మాజీ క్రికెటర్ సిద్దూ, బిజెపిలో చేరిన బియాంత్ సింగ్ కుమార్తె

మాజీ క్రికెటర్ నవజ్యోత్ సిద్దూ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. ఇటీవలే ఆయన బిజెపికి రాజీనామా చేశారు. ఆదివారం నాడు ఆయన రాహుల్ సమక్షంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు.

English summary

former cricketer sidhu joined in congress party on sunday, recently he was resign bjp,