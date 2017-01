ఉచిత హమీలు, సిద్దూ పంజాబ్ లో కాంగ్రెస్ ను గట్టెక్కిస్తాయా?

పంజాబ్ రాష్ట్రంలో ఎన్నికల షెడ్యూల విడుదలైంది,.అధికారంలో ఉన్న అకాలీదళ్, బిజెపి కూటమి దూసుకుపోతోంది. కాని, కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం ఇంకా అభ్యర్థులను ప్రకటించలేదు.

English summary

former cricketer sidhu will be join in congress party , congress party fufill his demands before joining congress party