ఇంటిపేరు తెచ్చిన తంటా, షిండే కుటుంబంపై తప్పుడు ప్రచారం

ఏ మాత్రం సంబంధం లేని కేసులో మహారాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి సుశీల్ కుమార్ షిండే కుటుంబాన్ని, ఆయన రెండో కుమార్తె ప్రీతిష్రాఫ్ ను సోషల్ మీడియాలో టార్గెట్ చేశారు.ప్రీతి ఇంటిపేరు ష్రాఫ్ కలిగిన మరో మహిళ చేసిన

English summary

Social media has given people an outlet to display their opinions. So eager are they to do this, that some don’t even check facts. The family of former chief minister and former union Home Minister Sushilkumar Shinde, is learning this the hard way.