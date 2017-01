మద్యం మత్తులో ఐదుగురి ప్రాణాలు తీశారు: నిందితుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే కొడుకు

ఫూటుగా మద్యం సేవించిన ఇద్దరు యువకులు.. ఆ మత్తులోనే కారు నడిపి... రోడ్డు పక్కన షెల్టర్‌లో నిద్రిస్తున్న ఐదుగురు కూలీల ప్రాణాలు బలితీసుకున్నారు.

English summary

A former MLA's son along with son of a well-connected businessman who is member of multiple chambers of industries, reminded the city of the infamous Mumbai hit-and-run case on the intervening night of Saturday and Sunday.