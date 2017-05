పెళ్లి వేడుకలో విషాదం: 23 మంది మృతి

రాజస్థాన్‌లోని ఓ పెళ్లి వేడుకలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. భరత్‌పూర్‌లో ఓ పెళ్లి మండపం గోడ కూలి 23 మంది మృతి చెందారు. మరో 20 మంది గాయపడ్డారు.

English summary

Four children were among 23 people killed when a wall of a marriage hall collapsed during heavy storm in Bharatpur district of Rajasthan on Wednesday night. More than 20 others were injured, police said.