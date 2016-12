మోసం చేశాడని వాట్సాప్ లో ఆడియో పంపి కుటుంబమంతా ఆత్మహత్య

వ్యాపారంలో మిత్రుడు మోసం చేయడంతో ఓ కుటుంబం ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఇద్దరు పిల్లలను చంపి, భార్య, భర్తలు ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకొన్నారు.

English summary

four of a family died in a suspected suicide pact at kmalanagar in tamilnadu, babu and his wife kavita, and their children krithika, keerthana was dead, babu posted a audio clip on what's app before sucide, he blaming his partner perumal about his family sucide.