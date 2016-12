అమెరికన్ మహిళపై సామూహిక అత్యాచారం, ఎనిమిది మాసాల తర్వాత నిందితుల అరెస్టు

అమెరికన్ మహిళపై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడిన నలుగురి నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

English summary

Four people were arrested on Monday for allegedly raping an american tourist in April 2016.