అతను నన్ను లాక్కెళ్లాడు, లైట్లు వేయడంతో..: బెంగళూరు బాధితురాలు

తన పైన లైంగిక దాడికి పాల్పడిన ఇద్దరు యువకులను తాను గుర్తించగలనని బెంగళూరులోని కమ్మనహళ్లి సంఘటన బాధితురాలు పోలీసులకు తెలిపారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Four Kammanahalli youths held for molesting girl in Bengaluru, had stalked her for days.