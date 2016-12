మరోకరితో ప్రేమలో పడిందని, తనతో అబద్దాలు చెబుతోందని , అతను ఏం చేశాడో తెలుసా

తనతో కాకుండా వేరే వ్యక్తితో ప్రేమలో ఉందనే అక్కసుతో సిమ్రాన్ అనే యువతిని శుభం గుప్తా హత్య చేశాడు. ఈ ఘటన రెండు రోజుల క్రితం న్యూఢిల్లీలో జరిగింది. నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

English summary

shubam gupta was arrested on friday on the charge of shooting dead friend simran.he was angry when she failed to explain why she was receiving repeated calls from her friend nitin.it could be a case of unrequited love and the young man felt betrayed and jealous said police.