మాజీ సీఎంకు రూ. 150 కోట్ల లంచం కేసు: సాక్ష్యం చెప్పిన గాలి! ఏం చెప్పారు?

మైనింగ్ కింగ్ గాలి జనార్దన్ రెడ్డి శుక్రవారం లోకాయుక్త ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) అధికారుల ముందు హాజరై మాజీ ముఖ్యమంత్రి హెచ్ డీ.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Friday, May 19, 2017, 18:30 [IST]

English summary

Mining baron and former BJP MLC Gali Janardhana Reddy appeared as a witness before special investigation team of the Lokayukta. Reddy asked to appear before the officials on Friday to provide evidence against former Chief Minister Kumaraswamy in a 2006 bribery allegation involving the Janthakal mining company case.