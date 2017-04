గ్యాంగ్ వార్: సినిమా తరహాలోనే కోర్టులోనే కాల్పులు వ్యక్తి మృతి, పారిపోతూ....

అచ్చు సినిమాను తలపించే ఘటన ఒకటి న్యూఢిల్లీలోని రోహిణి కోర్టులో చోటుచేసుకొంది. సినిమాల్లో చూపినట్టుగానే రెండు గ్యాంగుల మధ్య ఏ రకంగా జరుగుతుందో అదే తరహా ఘటన చోటుచేసుకొంది.విచారణ ఖైదీపై ఓ కిరాయి హంతకుడు

English summary

A hired shooter killed an undertrial on the Rohini court premises on Saturday morning.