అమర జవాన్ల పిల్లల బాధ్యత నాదే: గొప్ప మనసు చాటుకున్న గంభీర్

భారత స్టార్ క్రికెటర్ గౌతమ్ గంభీర్ తన గొప్ప మనసును చాటుకున్నాడు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌ మావోయిస్టుల దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్ల పిల్లలకు అండగా తానుంటానని గంభీర్ చెప్పాడు.

Story first published: Friday, April 28, 2017, 15:36 [IST]

English summary

Gautam Gambhir the skipper of the Kolkata Knight Riders pledged to bear all the expenses of the children of the 25 CRPF personnel who were killed in a naxal attack at Chhattisgarh on Monday.