విక్రయాలు ఆపేసినా.. దేశీయంగా తయారీని మాత్రం కొనసాగిస్తామని సంస్థ ప్రకటించడం గమనార్హం. ఇక్కడ తయారీ ఉత్పత్తిని పెంచి, ఇతర దేశాల్లో వాటిని విక్రయాలను పెంచాలనే యోచనలో ఉంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

General Motors Co will stop selling cars in India from the end of this year, drawing a line under two decades of battling in one of the world's most competitive markets where it has less than a one percent share of passenger car sales.