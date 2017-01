అఖిలేష్ కోసం ఈసీకి రక్తంతో లేఖ రాసిన బాలిక

సీఎం అఖిలేవ్ యాదవ్‌కే సైకిల్ గుర్తు కేటాయించాలంటూ ఉత్తరప్రదేశ్‌కి చెందిన 15 ఏళ్ల ఓ బాలిక ఎన్నికల సంఘానికి రక్తంతో లేఖ రాసింది.

English summary

A 15-year-old girl in Ghaziabad wrote a letter in blood to the election commission, requesting the poll panel to award the Samajwadi Party election symbol to her idol and Uttar Pradesh chief minister Akhilesh Yadav.