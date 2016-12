ఆమె పేరు సిఎస్ గా తెరపైకి,డిఎంకె ఆమె సలహలు పాటించేది, ప్రజారోగ్యం సక్సెస్

తమిళనాడు రాష్త్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా భాద్యతలు స్వీకరించిన గిరిజ వైద్యనాథన్ నిజాయితీ పరురాలు, ప్రతిభావంతమైన అధికారిగా పేరుంది.అయితే మాజీ రిజర్వ్ బ్యాంకు గవర్నర్ వెంకటరామన్ కూతురు ఆమె.

English summary

girija vydyanathan new chief secretary of tamilnadu state,she is workaholic, academic and a work oriented person. she is daughter of former rbi governor venkatraman . he was working 1990 to 1992.