తమిళనాడు కొత్త ప్రధాన కార్యదర్శిగా గిరిజా వైద్యనాథన్ శుక్రవారం నాడు బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆమె స్టేట్ విజిలెన్స్ కమిషనర్‌గా కూడా బాధ్యతలను స్వీకరించారు.

English summary

Girija Vaidyanathan took charge as Chief Secretary of Tamil Nadu on Friday at the Secretariat in Fort St. George in Chennai. She also took charge as the State's Vigilance Commissioner.